Израиль ответил ударами на пуски ракет из сектора Газа

Два снаряда были выпущены с палестинской территории в ночь на субботу и перехвачены системой противовоздушной обороны.

Армия обороны Израиля сегодня начала наносить удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере ЦАХАЛ, но данные о том, какие цели подверглись атакам, не приводятся.

Минувшей ночью из сектора Газа были выпущены две ракеты в сторону израильского города Беэр-Шева, но их успешно перехватила система «Железный купол». Местных жителей предупредили об обстрелах с помощью сирен противовоздушной тревоги.

За эту неделю ситуация серьезно обострилась: по данным армии Израиля, всего за 50 часов с утра 12 ноября с палестинской территории было выпущено как минимум 450 ракет, большая часть которых были перехвачены. В ответ израильские военные поразили десятки целей группировки «Исламский джихад» в секторе Газа, передает ТАСС. Минздрав Палестины утверждает, что жертвами ответного удара стали больше 30 человек, но представители армия Израиля подчеркнули, что около 20 из них были террористами, запускавшими ракеты.

По утверждению ХАМАС, в ходе боев на этой неделе движение потеряло лишь одного бойца.