Группа американских конгрессменов почтила память Сергея Магнитского

Юрист, сообщивший о схемах хищения средств из российского бюджета чиновниками и силовиками, скончался в российской тюрьме ровно десять лет назад.

Руководители Хельсинской комиссии, это постоянная делегация Конгресса США в ОБСЕ, опубликовали заявление в десятую годовщину смерти аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan. В частности, в тексте сопредседателя комиссии, конгрессмена Элси Хейстингса, говорится: «Сергей Магнитский был человеком, бесстрашно говорящим правду, он хотел сделать свою страну лучше. Наградой за его смелые поступки стала в холодной тюремной камере. В современной России мало что изменилось». Российские власти до сих пор не предприняли никаких попыток наказать тех, кто причастен к задержанию и издевательствам над Магнитским, отмечает в своем заявлении сенатор Роджера Уикера. Его слова приводит «Голос Америки». Незадолго до своей кончины в СИЗО Матросская тишина 36-летний юрист Hermitage Capital Магнитский обнаружил, что сотрудники российских налоговых и правоохранительных органов совершили крупномасштабное мошенничество, он сообщил о нем, но был арестован теми же людьми, на которых пали его подозрения. По утверждению адвокатов, смерть Магнитского стала следствием отказа администрации СИЗО предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

В 2012-м в США и позднее в Канаде был принят так называемый «Закон Магнитского» с персональными санкциями в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.