Продавцы одежды в России теряют покупателей

За три года торговый индекс московских магазинов сократился на 18%, что выше среднего показателя для торговых центров, — пишет газета «Коммерсантъ». По ее сведениям, основной причиной снижения объема продаж являются сокращение доходов населения и распространение идей осознанного потребления. Многие стали покупать одежду и обувь не на один, а на несколько сезонов, — поясняют эксперты.