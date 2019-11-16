Продавцы одежды в России теряют покупателей

За три года торговый индекс московских магазинов сократился на 18%, что выше среднего показателя для торговых центров, — пишет газета «Коммерсантъ». По ее сведениям, основной причиной снижения объема продаж являются сокращение доходов населения и распространение идей осознанного потребления. Многие стали покупать одежду и обувь не на один, а на несколько сезонов, — поясняют эксперты.
2019-11-16T10:30:00+03:00
2019-11-16T10:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 16 ноября 2019
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