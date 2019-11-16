В России, по официальным данным, уменьшилось число преступлений, которые совершаются с применением оружия

Как говорится в статистическом отчете МВД, их стало на 6% меньше – по сравнению с прошлым годом. И такая динамика сохраняется уже пять лет подряд, — говорят в ведомстве. Чаще всего преступления в России, согласно отчету, совершают безработные: это примерно две трети из 680-ти тысяч, которых задержали с начала этого года. Треть задержанных в момент преступления находились в состоянии опьянения.