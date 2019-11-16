Участники французского движения «желтых жилетов» планируют сегодня отпраздновать свою первую годовщину

МВД республики мобилизует силы для обеспечения порядка. По данным местного телеканала ВFМ, в Париже задействованы не менее 2,5 тысяч жандармов и полицейских из спецподразделений. В столичную администрацию были поданы сразу три заявки на проведение манифестаций в городе. Некоторые участники движения намерены остаться на улицах и на ночь.