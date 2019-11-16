Прокуратура США, по неофициальным данным, начала расследование против Рудольфа Джулиани

Личного адвоката президента Дональда Трампа подозревают в получении выгоды от газовых проектов на Украине, — пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на свои источники. Сам Джулиани утверждает, что у него нет персонального интереса к какому-либо бизнесу в этой стране. Агентство Bloomberg добавляет, что такое расследование представляет серьезную угрозу для главы Белого дома, так как Джулиани является центральной фигурой в деле об импичменте.
2019-11-16T10:30:00+03:00
2019-11-16T10:30:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 16 ноября 2019
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