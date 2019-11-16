Суд арестовал гендиректора частного охранного предприятия по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Именно сотрудник организации Сергея Андрющенко впустил стрелка в учебное заведение.

Гендиректор ЧОПа «Сириус-А» отправится в СИЗО на два месяца, решил Благовещенский городской суд. На этом настаивало следствие: оно предъявило Андрющенко обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно версии СК, гендиректор предприятия допустил к охране колледжа, где произошла стрельба, сотрудника без соответствующего разрешения. Адвокат Андрющенко, впрочем, настаивал, что состава преступления в действиях его подзащитного нет. Он также просил учесть характеристики гендиректора ЧОПа, являющегося ветераном боевых действий и имеющего стаж работы в МВД в 23 года. Однако на решение суда это не повлияло. Самому же охраннику Олегу Ермолову, который впустил студента с оружием в колледж, меру пресечения пока что не избрали. По просьбе прокурора этот вопрос был отложен на вторник. Охранник свою вину не признает.

Стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске произошла в четверг. Ее устроил 19-летний студент: причиной, по данным СК, мог стать конфликт со сверстниками. В результате один человек погиб, трое пострадали. Нападавший же покончил с собой.