Россия, по некоторым данным, решила вернуть Украине корабли, которые были задержаны год назад в Керченском проливе

Как пишет газета «Коммерсантъ», стороны согласовывают место и время передачи трех военных судов. По словам источника издания, вопрос хотят урегулировать до встречи «Нормандской четверки», которая запланирована на 9 декабря. Ранее Международный трибунал ООН постановил, что Москва должна вернуть украинские корабли Киеву.