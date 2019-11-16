Россия, по некоторым данным, решила вернуть Украине корабли, которые были задержаны год назад в Керченском проливе

Как пишет газета «Коммерсантъ», стороны согласовывают место и время передачи трех военных судов. По словам источника издания, вопрос хотят урегулировать до встречи «Нормандской четверки», которая запланирована на 9 декабря. Ранее Международный трибунал ООН постановил, что Москва должна вернуть украинские корабли Киеву.
2019-11-16T10:00:00+03:00
2019-11-16T10:02:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:00, 16 ноября 2019
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