Группа американских конгрессменов почтила память Сергея Магнитского

Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели юриста фонда Эрмитедж Кэпитал в СИЗО «Матросская тишина». По словам членов Хельсинкской комиссии США, Магнитский был человеком, который бесстрашно говорил правду и хотел сделать свою страну лучше. «Наградой за его поступок стало насилие и смерть в холодной тюремной камере», — цитируют представителей комиссии радиостанция «Голос Америки».

По мнению конгрессменов, спустя десять лет в России мало что изменилось. Москва до сих пор не предприняла ни одной попытки наказать причастных к задержанию и издевательствам над Магнитским.