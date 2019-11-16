Сотрудник погранслужбы США выстрелил в россиянина, который пытался пересечь границу с Мексикой

Сейчас гражданин России находится в больнице Финикса, его жизни ничто не угрожает.

Представитель пограничного патруля города Тусон в штате Аризона после словесной перепалки с заподозренным в незаконном пересечении американо-мексиканской границы мужчиной, применил огнестрельное оружие. Это произошло близ населенного пункта Люквилл в четверг, однако стало известно об этом лишь сегодня. На сайте погранично-таможенной службы США сказано, что россиянин оказал физическое сопротивление при задержании. В российском генконсульстве сообщили имя раненого – это Евгений Глущенко, 1982 года рождения. Других подробностей о личности пострадавшего пока не приводится, однако на странице российской дипмиссии в Twitter сказано, что российские дипломаты находятся в контакте с полицией штата Аризона и намерены получить консульский доступ к гражданину России. Он сейчас получает медицинскую помощь в госпитале, куда был доставлен вертолетом. Сотрудник погранслужбы в результате приграничного инцидента серьезных травм не получил.

С американской стороны к расследованию произошедшего подключились сотрудники ФБР.