Акции протеста начались сразу в нескольких городах Ирана

Как передает агентство Франс пресс, это произошло после того, как правительство внезапно объявило о повышении цен на газ. В городе Сирджан протестующие напали на представительство газовой компании и попытались его сжечь. О пострадавших в результате стычек не сообщается.
2019-11-16T09:30:00+03:00
2019-11-16T09:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 16 ноября 2019
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