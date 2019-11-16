Первый арест по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Суд отправил в СИЗО на два месяца директора частного охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность в учебном заведении. Именно сотрудник этой фирмы впустил студента, который открыл огонь. В результате был убит один человек, несколько пострадали. Нападавший покончил с собой.