Первый арест по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Суд отправил в СИЗО на два месяца директора частного охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность в учебном заведении. Именно сотрудник этой фирмы впустил студента, который открыл огонь. В результате был убит один человек, несколько пострадали. Нападавший покончил с собой.
2019-11-16T09:30:00+03:00
2019-11-16T09:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 16 ноября 2019
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