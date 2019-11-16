Российские дипломаты намерены получить доступ к раненному на американо-мексиканской границе россиянину. Сейчас пострадавший находится в больнице в штате Аризона. По словам представителей пограничной службы США, гражданин России, предположительно, пытался незаконно попасть в страну из Мексики. Он оказал сопротивление, пограничник применил оружие.