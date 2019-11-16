Российские дипломаты намерены получить доступ к раненному на американо-мексиканской границе россиянину. Сейчас пострадавший находится в больнице в штате Аризона. По словам представителей пограничной службы США, гражданин России, предположительно, пытался незаконно попасть в страну из Мексики. Он оказал сопротивление, пограничник применил оружие.
2019-11-16T09:30:00+03:00
2019-11-16T09:30:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 16 ноября 2019
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