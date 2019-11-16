Сегодня состоятся очередные матчи отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года

В группе Ц лидируют команды Германии и Нидерландов, которые набрали по 15 очков. Теоретически на Евро может попасть и Северная Ирландия, у который на три меньше. Сегодня британцы принимают Голландию. Их устроит только победа. Команда Германии может официально оформить попадание на Евро в случае домашней ничьей с белорусами. В группе Е Хорватии достаточно одного очка во встрече со Словакией, чтобы решить задачу. Судьба второй путевки определится в последнем туре. На эту вакансию, помимо словаков претендуют и венгерские футболисты. В группе Джи финалистом досрочно стала Польша. Позиции Австрии практически незыблемы, но формально она пока не узаконила свой статус. Для этого австрийцам нужно победить Северную Македонию. При ином результате возможны варианты на последний тур.

Сборная России сегодня играет с Бельгией в Петербурге уже в статусе финалиста Евро 2020.