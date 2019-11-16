В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

Впервые более чем за два года его возглавил сооснователь Microsoft Corp Билл Гейтс. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса. Третьим в списке остается француз Бернар Арно.

Агентство предполагает, что выбиться в лидеры Гейтсу частично помогло неожиданное решение Пентагона, объявленное 25 октября, о предоставлении Microsoft 10-миллиардного контракта на перемещение его IT-систем с физических серверов в «облако». После этого акции компании подорожали на 4%. Тем временем акции Amazon, которая также претендовала на этот контракт, но проиграла, упали примерно на 2%.