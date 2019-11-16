Рабочая группа Еврокомиссии по взаимодействию с Великобританией заработает сегодня

При этом, страна еще не вышла из Евросоюза.

Теперь отношениями ЕС с островным государством будет заниматься новый орган. Команду возглавит французский политик Мишель Барнье, который отвечал за переговоры с Великобританией и раньше. Он, в свою очередь, подчеркнул, что согласен занимать этот пост не более четырех лет. Под его руководством рабочая группа будет отвечать за переговоры по стратегическим, оперативным, правовым и финансовым вопросам. При этом, они не ограничатся только «Брекзитом», эта же команда должна будет заниматься разработкой стратегии отношений с Соединенным Королевством и после него.

Окончательное решение о выходе Великобритании из Евросоюза может появиться после выборов в парламент, назначенных на 12-ое декабря. Премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает, что новый состав Палаты Общин может обеспечить необходимую поддержку его версии «Брекзита».

Сейчас крайним сроком выхода Британии из Евросоюза считается 31 января.

Переговоры по «Брекзиту» начались еще в марте 2017-ого года.