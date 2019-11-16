Публичные показания бывшего посла США в Украине закончились угрозой новых статей импичмента Дональду Трампу

А новый свидетель дал изобличающие президента США показания за закрытыми дверьми.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович, которую президент Трамп внезапно и без объяснения причин отозвал из Киева в мае, заявила, что восприняла как угрозу слова президента, сказанные о ней в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп сказал, что «ей придется через кое-что пройти», следовало из стенограммы разговора, опубликованной Белым Дом. В ответ на заявления Йованович президент Трамп прямо во время слушаний разразился серией гневных твитов в ее адрес. Глава комитета по разведке Палаты Представителей Адам Шифф обвинил Трампа в запугивании свидетелей, а некоторые демократы Конгресса заявили, что поведение президента США чревато новыми статьями импичмента. Трамп в ответ заявил, что он имеет право на свободу слова.

После Мари Йованович на закрытых слушаниях в рамках импичмента показания давал сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс. Он находился в ресторане в украинской столице на следующий день после разговора Трампа и Зеленского вместе с послом США в ЕС Гордоном Сондландом и стал свидетелем телефонного звонка Сондланда Трампу. Холмс заявил, что Трамп спросил, собирается ли Зеленский расследовать Байденов, на что Сондланд ответил дословно — he loves your ass, что можно перевести как «он от вас без ума» и сказал, что Зеленский сделает все, что Трамп попросит, в том числе расследует его политических конкурентов. Когда Холмс спросил Сондланда, как Трамп относится к Украине, посол в ЕС ответил, что президента США интересуют только серьезные вещи, такие как расследования Байденов, которые затрагивают президента лично.

Следующие слушания в рамках импичмента — за закрытыми дверьми, состоятся сегодня. Показания даст Марк Сэнди, высокопоставленный чиновник офиса по бюджету и менеджменту, который исполнил приказ Дональда Трампа заморозить выделение военной и финансовой помощи Украине на $400 миллионов.