Россия, по некоторым данным, решила вернуть Украине суда, задержанные год назад в Керченском проливе

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, два катера и буксир вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. При этом в России останутся личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли. Возврат, вероятно, произойдет в море, а не в порту, утверждают источники газеты. По их словам, дата обмена еще обсуждается, но он должен пройти до саммита «нормандской четверки».

Встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России пройдет 9 декабря. Это подтвердил накануне Елисейский дворец. Отмечается, что цель переговоров – выработать новую стратегию выполнения минских договоренностей.

На этой встрече с большой вероятностью будет достигнут новый уровень российско-украинских отношений. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Валерий Соловей.

Кремль не будет проводить отдельную встречу лидеров двух стран до «нормандского» саммита, подчеркнул Валерий Соловей.