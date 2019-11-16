«Вашингтон» уступил «Монреалю» в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Матч завершился со счетом 2:5. В составе проигравших голами отметились российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Ворота «Вашингтона» защищал Илья Самсонов, который отразил 35 бросков.

Столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» располагается на четвертой строчке. Следующую встречу «Вашингтон» проведет в ночь на 17 ноября на выезде против «Бостона». «Монреаль» в этот же день примет дома «Нью-Джерси».

В другом матче дня «Бостон» на выезде победил «Торонто» со счетом 4:2.