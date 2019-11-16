Пять сторонников подавшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса погибли в столкновении с полицией около города Кочабамба. Еще порядка 50 человек ранены, разрушена больница, сообщает портал la Razon. По данным полиции, убитые — производители коки, которые пытались прорваться в город. У них были обнаружены огнестрельное оружие, взрывчатка и самодельные гранатометы.