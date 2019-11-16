Пять сторонников подавшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса погибли в столкновении с полицией около города Кочабамба. Еще порядка 50 человек ранены, разрушена больница, сообщает портал la Razon. По данным полиции, убитые — производители коки, которые пытались прорваться в город. У них были обнаружены огнестрельное оружие, взрывчатка и самодельные гранатометы.
2019-11-16T08:30:00+03:00
2019-11-16T08:32:47+03:00
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08:30, 16 ноября 2019
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