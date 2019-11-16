Дмитрий Муратов переизбран главным редактором «Новой газеты»

Издание останется независимым и приступит к созданию объединения СМИ такого характера. Об этом в эфире «Эха» рассказал сам Дмитрий Муратов.
Дмитрий Муратов добавил, что в синдикат планируется включить сто российских независимых медиа.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Издание останется независимым и приступит к созданию объединения СМИ такого характера. Об этом в эфире «Эха» рассказал сам Дмитрий Муратов.
Дмитрий Муратов добавил, что в синдикат планируется включить сто российских независимых медиа.