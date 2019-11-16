Минимальную зарплату бюджетников предлагается установить на уровне не ниже двукратной величины прожиточного минимума

Соответствующий законопроект внес в Госдуму парламент республики Северная Осетия-Алания. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. В частности, инициатива затронет медицинских и педагогических работников, сотрудников сферы культуры, трудящихся в государственном или муниципальном учреждении. Авторы инициативы предлагают брать средства на эти цели из доходов, которые увеличились вследствие улучшения внутриэкономической ситуации. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января будущего года.
2019-11-16T08:30:00+03:00
2019-11-16T08:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 16 ноября 2019
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