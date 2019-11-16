Вдова Литвиненко планирует через суд оспорить решение правительства Великобритании не публиковать доклад по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко планирует через суд оспорить решение правительства Великобритании не публиковать доклад по России. Речь идет о предполагаемом вмешательстве Москвы в британскую политику. В минувшую среду Марина Литвиненко отправила письмо с предупреждением премьеру Борису Джонсону, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Елену Цирлину. По ее словам, ответ ожидается 19 ноября. Юрист добавила, что ее подзащитная будет действовать только в том случае, если к этой дате обеспечит финансирование.

Публикация доклада межпартийного комитета по разведке и безопасности Палаты общин ожидалась в начале ноября, но Даунинг-стрит медлит. Оппозиция настаивает, чтобы обнародование документа состоялось перед выборами 12 декабря.