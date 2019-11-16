В центре Тбилиси снова прошли протесты из-за провала голосования в парламенте по изменению выборной системы

Поправки в Конституцию о переходе к пропорциональной системе голосования не были приняты, и это побудило людей выйти на улицы. Об этом рассказал глава оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе: «Этим шагом власть лишила нас возможности провести честные и свободные выборы. Так что естественно, мы будем протестовать. Разумеется, общество будет протестовать, и постарается сделать все возможное в мирных конституционных рамках, чтобы продемонстрировать власти, что когда она плохо себя ведет и лишает нас права на выборы, ей придется за это заплатить», — приводит слова политика агентство Reuters.

Участники акции обвинили главу правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили в намеренном срыве избирательной реформы и назвали заседание парламента фарсом.