Общее собрание РАН единогласно осудило проведение обысков в Физическом институте

По мнению ученых, силовики своими действиями позорят российскую науку.

Эта критика демонстрирует прогресс гражданского общества, но российский социум все равно еще находится в начале своего развития. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал профессор Высшей школы экономики Михаил Федотов. Он выразил надежду, что профессиональная солидарность будет активно проявляться во всех подобных случаях.