Жертву историка Олега Соколова похоронят на Кубани

В родной станице Анастасии Ещенко пройдет отпевание. Останки девушки предадут земле в станице Старовеличковской, где она выросла и закончила школу. Местные жители помогали с организацией похорон и собирали деньги для семьи. Отец Ещенко работает учителем физкультуры, мама служит в полиции. Семью характеризуют как благополучную, пишет местное издание «Кубанские новости».

К местной администрации родственники за помощью не обращались. Кладбище, на котором похоронят погибшую, не называется. В 11 утра состоится отпевание девушки.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов находится под стражей до января. На прошлой неделе он застрелил свою бывшую студентку и сожительницу Ещенко из обреза, позже попытался избавиться от фрагментов ее тела. В качестве мотива преступления обвиняемый назвал ссору со своей возлюбленной.

Соколов ранее выразил готовность помочь с организацией похорон.