Неизвестные открыли огонь по колонне автобусов с представителями мусульманской общины на Шри-Ланке

Об этом пишет газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел на северо-западе острова за несколько часов до начала выборов президента Шри-Ланки. Нападавшие устроили засаду, установив самодельные дорожные блоки. Они также жгли шины на дороге и забрасывали автобусы камнями. В результате атаки повреждены два автобуса. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Избирательные участки на Шри-Ланке открылись в 7 часов по местному времени (04:30 мск). На пост главы государства претендуют 35 представителей политических партий и независимых кандидатов. Президент избирается на пятилетний срок.