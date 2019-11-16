Семьи погибшего и пострадавших в Благовещенске получат выплаты из резервного фонда правительства Приамурья

На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в четверг открыл стрельбу в учебном заведении. Погиб один человек, трое ранены. Стрелок покончил с собой.

Возбуждено три уголовных дела. Суд Благовещенска этим утром арестовал на два месяца главу частного охранного предприятия, чьи сотрудники работали в колледже. Рассмотрение меры пресечения для охранника, пропустившего в учебное заведение учащегося с оружием, отложено до 19 ноября.