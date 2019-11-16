В Грузии, как ожидается, продолжатся протесты против изменения избирательной системы

В последние два дня оппозиция вывела на улицы Тбилиси тысячи людей. Поводом для начала протестов стал провал законопроекта о переходе со смешанной избирательной системы парламентских выборов на пропорциональную. Обсуждение поправок в Конституцию заняло два дня, но 14 ноября парламент так и не смог принять изменения.

Оппозиция в ответ вывела на улицы тысячи своих сторонников, поскольку правящая партия пообещала перейти на пропорциональную систему после летних протестов в стране. Теперь митингующие требуют в том числе отставки главы правительства Георгия Гахарии, а также проведения досрочных парламентских выборов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала всех к спокойствию, добавив, что общество «устало от постоянных скандалов и кризисов». Как сообщает «Интерфакс», при этом глава государства выразила сожаление тем, что инициативу так и не довели до конца.

Из-за того, что поправки не приняли, парламентское большинство уже решили покинуть 12 депутатов.