Массовый пикет против строительства мусорного полигона в Шиесе пройдет в городе Вельске Архангельской области

Мероприятие согласовано. По задумке организаторов около пятидесяти человек выйдут сегодня на смотровую площадку Вельска, акцию должны начать в двенадцать часов. Городская администрация этот массовый пикет согласовала.

Протесты против строительства мусорного полигона в Шиесе идут с декабря прошлого года. Они затронули двадцать четыре города по всему региону.

У станции неподалеку от предполагаемого места свалки экоактивисты организовали небольшой палаточный город, где несут круглосуточную вахту. Люди следят, чтобы строительство полигона не возобновляли, поскольку этого нельзя делать, пока суд не подтвердил законность происходящего.

Протестующие выступают против свалки, поскольку, по их мнению, захоронение мусора в болотистой среде приведет к экологической катастрофе в Архангельской области.

Ранее власти неоднократно пытались разогнать собравшихся. Сначала их пытались оттеснить сотрудники ЧОПов, а в минувшем октябре на станцию Шиес приехали бойцы ОМОН.

На прошлой неделе Верховный суд в третий раз отклонил апелляционную жалобу на отказ проведения в регионе референдума по вопросу строительства полигона.