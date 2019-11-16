Раненого американским пограничником россиянина ранее уже задерживали в Аризоне

Это произошло, когда он пытался вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в США из Мексики. По данным властей штата, он находился в центре предварительного содержания с сентября прошлого года. Этой весной суд постановил его депортировать на родину, однако в базе данных инстанции не уточняется, было ли это сделано. В российском генконсульстве пока не говорят, идет ли речь об одном и том же человеке.

Сегодня стало известно, что в минувший четверг американский пограничник заметил возможного нарушителя, который пытался пройти на территорию США из Мексики. При задержании он оказал сопротивление. Тогда сотрудник в него выстрелил. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Угрозы для его жизни нет. Власти США расследуют происшествие.

Российское Генконсульство в Хьюстоне находится в контакте с полицией штата. Дипломаты намерены получить консульский доступ к

пострадавшему. Диппредставительство назвало его имя. Это Евгений Глущенко 1982 года рождения.