Инцидент произошел во время футбольного матча между двумя школьными командами, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что из-за стрельбы игроки покинули поле, а болельщики бросились искать укрытие. Состояние пострадавших пока неизвестно. Информация о задержании нападавшего также не поступала.
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Плезантвилле
Инцидент произошел во время футбольного матча между двумя школьными командами, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.