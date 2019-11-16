По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Плезантвилле

Инцидент произошел во время футбольного матча между двумя школьными командами, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что из-за стрельбы игроки покинули поле, а болельщики бросились искать укрытие. Состояние пострадавших пока неизвестно. Информация о задержании нападавшего также не поступала.