Суд Благовещенска арестовал на два месяца главу ЧОП, чьи сотрудники работали в колледже, где произошла стрельба

С ходатайством о заключении под стражу главы ЧОП «Сириус-А» Сергея Андрющенко выступило следствие. В качестве обоснования приводится то, что речь идет о тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться.

Прокуратура ходатайство поддержала, отметив, что в дальнейшем может быть избрана другая мера пресечения. Защита просила о домашнем аресте. Адвокат заявил, что состава преступления в действиях его подзащитного нет. Он также просил учесть его характеристики, отмечая, что Андрющенко является ветераном боевых действий и бывшим сотрудником полиции, прослужившим более 20 лет в органах МВД.

Ранее суд отложил до 19 ноября рассмотрение меры пресечения охраннику колледжа, который пропустил студента с оружием в рюкзаке.

Стрельбу в колледже устроил в четверг 19-летний учащийся. Один человек погиб, трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.