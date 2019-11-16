В Белом доме назвали «бездарной тратой времени» слушания в спецкомитете в рамках дела об импичменте

Они не выявили доказательств вины Дональда Трампа, говорится в заявлении пресс-секретаря администрации США Стефании Гришэм. Накануне показания Конгрессу давала бывший посол США на Украине Мари Йованович.

Посол США в Украине Мари Йованович была внезапно и без объяснения причин отозвана из Киева в мае — поэтому главной линией защиты республиканцев на слушаниях является то, что она непосредственно не участвовала в событиях, приведших к импичменту. Так, во время телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Йованович не занимал должность в Госдепартаменте.

Тем не менее, ее отзыв с дипломатической службы был частью закулисной политики, проводимой личным юристом Трампа Руди Джулиани в Украине. Также Йованович заявила, что-то, как Трамп говорил о ней в разговоре с Зеленским — о том, что «ей придется через кое-что пройти», она восприняла как угрозу. Трамп тут же во время слушаний обрушился на нее с критикой — а глава комитете по разведке Палаты Представителей Адам Шифф обвинил президента США в запугивании свидетелей.

Во время своего выступления Мари Йованович также раскритиковала Госдепартамент за то, что его руководство отказалось осудить предыдущие публичные атаки Трампа на нее.

Одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским от 21 апреля.