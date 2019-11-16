Избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, отложили до 19 ноября

Таким образом городской суд согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала, что представленных следствием материалов недостаточно для применения к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудник ЧОП «Сириус-А» Олег Ермолов пропустил в учебное заведение студента с оружием в рюкзаке.

Теперь его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек. Ранее он был судим, у него двое малолетних детей. Своей вины он не признал.

Стрельбу в колледже устроил в четверг 19-летний студент. Один учащийся погиб, трое получили ранения. Стрелок покончил с собой. Возбуждено три уголовных дела.