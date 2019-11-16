Две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю

Обе перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщила в «Твиттере» армейская пресс-служба. Незадолго до этого на юге еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.
2019-11-16T05:08:00+03:00
2019-11-16T05:09:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 16 ноября 2019
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