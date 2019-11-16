Две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю

Обе перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщила в «Твиттере» армейская пресс-служба. Незадолго до этого на юге еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.