Российские дипломаты намерены получить консульский доступ к пострадавшему на границе США и Мексики россиянину

Генконсульство в Хьюстоне находится в контакте с полицией штата. Диппредставительство назвало имя раненого. Это Евгений Глущенко 1982 года рождения. Сейчас он находится в больнице города Гудиер, штата Аризона. Инцидент произошел вечером 14 ноября в штате Аризона. Как сообщила ранее погранслужба США, пограничник заметил возможного нарушителя, пересекавшего границу, и попытался его задержать, а тот оказал сопротивление. Тогда сотрудник в него выстрелил. Угрозы для жизни пострадавшего нет. Власти США расследуют происшествие.
2019-11-16T05:07:00+03:00
2019-11-16T05:08:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 16 ноября 2019
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