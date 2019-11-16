Российские дипломаты намерены получить консульский доступ к пострадавшему на границе США и Мексики россиянину

Генконсульство в Хьюстоне находится в контакте с полицией штата. Диппредставительство назвало имя раненого. Это Евгений Глущенко 1982 года рождения. Сейчас он находится в больнице города Гудиер, штата Аризона. Инцидент произошел вечером 14 ноября в штате Аризона. Как сообщила ранее погранслужба США, пограничник заметил возможного нарушителя, пересекавшего границу, и попытался его задержать, а тот оказал сопротивление. Тогда сотрудник в него выстрелил. Угрозы для жизни пострадавшего нет. Власти США расследуют происшествие.