Подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе скончался в больнице

Об этом сообщил телеканал Эн-би-си. По словам источников в правоохранительных органах, молодого человека звали Натаниэль Берхоу, ему было 16 лет, он посещал то же учебное заведение. Согласно информации управления шерифа округа Лос-Анджелес, подозреваемый открыл огонь в помещении школы города Санта-Кларита в минувший четверг, ранив пятерых учащихся. Двое из них впоследствии умерли. По данным правоохранителей, стрелок тщательно спланировал нападение. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.
2019-11-16T05:06:00+03:00
2019-11-16T05:07:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 16 ноября 2019
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