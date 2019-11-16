Подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе скончался в больнице

Об этом сообщил телеканал Эн-би-си. По словам источников в правоохранительных органах, молодого человека звали Натаниэль Берхоу, ему было 16 лет, он посещал то же учебное заведение. Согласно информации управления шерифа округа Лос-Анджелес, подозреваемый открыл огонь в помещении школы города Санта-Кларита в минувший четверг, ранив пятерых учащихся. Двое из них впоследствии умерли. По данным правоохранителей, стрелок тщательно спланировал нападение. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.