Суд Благовещенска по ходатайству прокуратуры отложил до 19 ноября избрание меры пресечения охраннику колледжа, который пропустил в учебное заведение студента с оружием. Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А» Олег Ермолов обвиняется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. О его аресте ходатайствовало следствие. Сам охранник виновным себя не признал. Он возражал против ареста, пояснив, что его детям не с кем остаться, так как жена работает сутки через трое, передает Интерфакс.
В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Один учащийся погиб, трое получили ранения. Стрелок покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.
Суд Благовещенска отложил до 19 ноября избрание меры пресечения охраннику колледжа, где произошла стрельба
Суд Благовещенска по ходатайству прокуратуры отложил до 19 ноября избрание меры пресечения охраннику колледжа, который пропустил в учебное заведение студента с оружием. Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А» Олег Ермолов обвиняется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. О его аресте ходатайствовало следствие. Сам охранник виновным себя не признал. Он возражал против ареста, пояснив, что его детям не с кем остаться, так как жена работает сутки через трое, передает Интерфакс.