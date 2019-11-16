Суд Благовещенска отложил до 19 ноября избрание меры пресечения охраннику колледжа, где произошла стрельба

Суд Благовещенска по ходатайству прокуратуры отложил до 19 ноября избрание меры пресечения охраннику колледжа, который пропустил в учебное заведение студента с оружием. Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А» Олег Ермолов обвиняется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. О его аресте ходатайствовало следствие. Сам охранник виновным себя не признал. Он возражал против ареста, пояснив, что его детям не с кем остаться, так как жена работает сутки через трое, передает Интерфакс.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Один учащийся погиб, трое получили ранения. Стрелок покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.