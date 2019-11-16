Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Игра, длившаяся 1 час 19 минут завершилась со счетом 4:6, 6:7. Ранее спортсмены встречались пять раз. Россиянин выиграл только единожды. Как пишет Sports.ru, Медведев объяснил свое поражение тяжелой неделей.