Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Игра, длившаяся 1 час 19 минут завершилась со счетом 4:6, 6:7. Ранее спортсмены встречались пять раз. Россиянин выиграл только единожды. Как пишет Sports.ru, Медведев объяснил свое поражение тяжелой неделей.
2019-11-16T04:14:00+03:00
2019-11-16T04:16:21+03:00
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04:14, 16 ноября 2019
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