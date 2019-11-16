Индекс Dow Jones обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку 28 тысяч пунктов

Это произошло после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки, отмечает телеканал CNBS. Другие индексы американской фондовой биржи S&P 500 и Nasdaq Composite также достигли новых максимумов, поднявшись на 0,8% и 0,7% соответственно.
2019-11-16T04:13:00+03:00
2019-11-16T04:14:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 16 ноября 2019
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