Индекс Dow Jones обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку 28 тысяч пунктов

Это произошло после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки, отмечает телеканал CNBS. Другие индексы американской фондовой биржи S&P 500 и Nasdaq Composite также достигли новых максимумов, поднявшись на 0,8% и 0,7% соответственно.