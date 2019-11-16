В работе Facebook по всему миру произошли сбои

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Почти половина жалоб (47%) связана с обновлением новостной ленты. 42% не могли авторизоваться и 11% — зайти. Больше всего сложностей с социальной сетью возникло у жителей США, России, Мексики, Перу, Британии, Испании и Польши. Причина сбоя пока неизвестна.