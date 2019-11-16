В работе Facebook по всему миру произошли сбои

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Почти половина жалоб (47%) связана с обновлением новостной ленты. 42% не могли авторизоваться и 11% — зайти. Больше всего сложностей с социальной сетью возникло у жителей США, России, Мексики, Перу, Британии, Испании и Польши. Причина сбоя пока неизвестна.
2019-11-16T04:11:00+03:00
2019-11-16T04:13:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:11, 16 ноября 2019
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