Twitter разъяснил, какая политическая реклама попадет под запрет с 22 ноября

Это — любые платные ссылки на кандидатов, политическую партию, избранного или назначенного госслужащего, выборы, референдумы или избирательные бюллетени. Кроме того — это контент со ссылками на законодательство, постановление, директиву или судебный результат. Об этом говорится в заявлении компании. О полном отказе от политической рекламы основатель Twitter Джек Дорси сообщил 30 октября. Отмечается, что речь идет не о запрете контента как такового, а о платном его продвижении.