Twitter разъяснил, какая политическая реклама попадет под запрет с 22 ноября

Это — любые платные ссылки на кандидатов, политическую партию, избранного или назначенного госслужащего, выборы, референдумы или избирательные бюллетени. Кроме того — это контент со ссылками на законодательство, постановление, директиву или судебный результат. Об этом говорится в заявлении компании. О полном отказе от политической рекламы основатель Twitter Джек Дорси сообщил 30 октября. Отмечается, что речь идет не о запрете контента как такового, а о платном его продвижении.
2019-11-16T04:07:00+03:00
2019-11-16T04:08:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 16 ноября 2019
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