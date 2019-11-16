Заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашёв-Мусатов госпитализирован после отравления «Кротом»

91-летний математик перепутал средство для очистки труб с водой, сообщает НТВ со ссылкой на сына ученого. Сейчас он находится в Институте Склифосовского в тяжелом состоянии.

Похожая история произошла в июне с Бари Алибасовым. Он был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Как сообщалось, 72-летний продюсер перепутал ядовитое вещество с соком.