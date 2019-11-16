Дмитрий Медведев поддержал просьбу об отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение

Об этом он заявил в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Данную тему затронул ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. В частности, он напомнил, как «бедных музыкантов просто вытаскивали и отправляли служить, а они теряли навыки». Премьер отметил, что уже принято решение о том, что те, кто зачислен в учебные заведения, должны отучиться, и это, по его словам, уже очень большой шаг вперед. Но он признал, что возможно существуют какие-то ситуации, когда речь идет о паузах. Глава правительства обещал поручить проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны.