Власти Италии объявили о сборе пожертвований для пострадавшей от наводнения Венеции

Для этого открыт специальный счет. Кроме того, перевести два евро можно через смс-сообщение. По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи. Миланский театр «Ла Скала» перечислит всю прибыль от билетов за эти выходные в пользу венецианского театра «Ла Фениче», был вынужден отменить спектакли. Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию, несмотря на сохраняющиеся сложности из-за «высокой воды». На данный момент от планов посетить город отказались около трети путешественников.

Представитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал ТАСС, что Россия готова оказать помощь Венеции, если поступит соответствующее обращение.

Венеция, для которой характерен феномен «высокой воды», связанный с приливами, переживает второе сильнейшее наводнение в истории. Нынешний подъем уровня моря по продолжительности и показателям стал рекордным за последние полвека. Ущерб городу предварительно оценивается примерно в миллиард евро. Правительство Италии выделило 20 миллионов на оказание срочной помощи и объявило режим чрезвычайного положения.