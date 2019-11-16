Суд присяжных в США признал бывшего политического советника Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по семи статьям

Так, 67-летний республиканец обвинён в препятствованию правосудию, давлении на свидетелей и даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Сам Стоун отрицал обвинения в свой адрес. Трамп обвинил американскую судебную систему в предвзятости.