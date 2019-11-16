Суд присяжных в США признал бывшего политического советника Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по семи статьям

Так, 67-летний республиканец обвинён в препятствованию правосудию, давлении на свидетелей и даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Сам Стоун отрицал обвинения в свой адрес. Трамп обвинил американскую судебную систему в предвзятости.
2019-11-16T03:07:00+03:00
2019-11-16T03:08:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538169-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 16 ноября 2019
Загрузка комментариев...