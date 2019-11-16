В Испании сняли с продажи книги арестованного за убийство историка Олега Соколова

Издательство Desperta Ferro удалило их из своего каталога и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры. Соучредитель издательства Хавьер Гомес рассказал РИА Новости, что после новости о преступлении в Санкт-Петербурге спрос на книгу Соколова резко вырос. Однако, по его словам, они не хотят «делать бизнес на трагедии». Книга «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа» стала первым опубликованным в Испании произведением историка, она была переведена и издана в апреле этого года тиражом в 2,5 тысячи экземпляров.
2019-11-16T03:06:00+03:00
2019-11-16T03:06:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538167-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 16 ноября 2019
Загрузка комментариев...