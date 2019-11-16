Генконсульство России в Хьюстоне назвало имя пострадавшего на границе США и Мексики россиянина

Это Евгений Глущенко 1982 года рождения. Российские дипломаты находятся в контакте с полицией штата и намерены получить к нему консульский доступ, передает РИА Новости. Инцидент произошел вечером 14 ноября в штате Аризона. Как сообщила ранее погранслужба США, пограничник заметил возможного нарушителя, пересекавшего границу, и попытался его задержать, а тот оказал сопротивление. Тогда сотрудник в него выстрелил. Пострадавшего отправили на вертолете в больницу. Он остается там до сих пор. Угрозы для его жизни нет. Сотрудник погранслужбы не получил серьезных травм. Власти США расследуют инцидент.
2019-11-16T03:05:00+03:00
2019-11-16T03:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 16 ноября 2019
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