Генконсульство России в Хьюстоне назвало имя пострадавшего на границе США и Мексики россиянина

Это Евгений Глущенко 1982 года рождения. Российские дипломаты находятся в контакте с полицией штата и намерены получить к нему консульский доступ, передает РИА Новости. Инцидент произошел вечером 14 ноября в штате Аризона. Как сообщила ранее погранслужба США, пограничник заметил возможного нарушителя, пересекавшего границу, и попытался его задержать, а тот оказал сопротивление. Тогда сотрудник в него выстрелил. Пострадавшего отправили на вертолете в больницу. Он остается там до сих пор. Угрозы для его жизни нет. Сотрудник погранслужбы не получил серьезных травм. Власти США расследуют инцидент.