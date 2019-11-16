Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой

Венесуэльские дипломаты должны покинуть страну за нарушение правил дипломатии, заявила глава МИД республики Карен Лонгарик. Она отметила, что причиной такого решения стало «вмешательство во внутренние дела» страны. Ранее переходное правительство, сформированное после отставки экс-президента страны Эво Моралеса, признало президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо.